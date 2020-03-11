Говорит Украина: Шок в Винницкой области: почему подопечную сварили в ванне с кипятком? (эфир от 11.03.2020)

11 марта 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Шок в Винницкой области: почему подопечную сварили в ванне с кипятком? (эфир от 11.03.2020)
Говорит Украина: Шок в Винницкой области: почему подопечную сварили в ванне с кипятком? (эфир от 11.03.2020)

11 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Шок в Винницкой области: 41-летняя Елена чуть не сварилась заживо в ванне! Трагедия произошла в интернате для людей с самыми сложными проблемами, где всю жизнь находилась женщина. Чтобы узнать ЧТО на самом деле творится в Ладыжинском интернате, мы провели собственное расследование: нашли бывших работников и сами устроились туда на работу!

Как в действительности ухаживают в этом интернате за подопечными? Что из заведения работники выносят в больших сумках? И что потрясло нашего журналиста во время расследования? Сегодня руководству интерната придется все объяснить!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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