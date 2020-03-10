Одруження наосліп-6: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)

В 7 выпуске проекта «Одруження наосліп-6» смотрите: Дмитрий около 2 лет живет в Германии. Он веселый и открытый мужчина, который работает руководителем в немецкой компании по недвижимости. Однако Дмитрию очень не нравятся немки, поэтому он пришел на проект, чтобы выбрать симпатичную девушку, которую можно было бы забрать с собой за границу. Оля 15 лет живет в Помпеях на юге Италии. Женщина работает косметологом, однако она, как и Дмитрий, не может найти подходящего мужчину в Италии. Именно поэтому Ольга пришла на проект. Помогут ли Оля и Дмитрий друг другу?