Одруження наосліп-6: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)

10 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 10 марта, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

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В 7 выпуске проекта «Одруження наосліп-6» смотрите: Дмитрий около 2 лет живет в Германии. Он веселый и открытый мужчина, который работает руководителем в немецкой компании по недвижимости. Однако Дмитрию очень не нравятся немки, поэтому он пришел на проект, чтобы выбрать симпатичную девушку, которую можно было бы забрать с собой за границу. Оля 15 лет живет в Помпеях на юге Италии. Женщина работает косметологом, однако она, как и Дмитрий, не может найти подходящего мужчину в Италии. Именно поэтому Ольга пришла на проект. Помогут ли Оля и Дмитрий друг другу?

Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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