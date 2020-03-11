Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.03.2020)

11 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Курица – частый гость на нашем столе. Поэтому очень важно, чтобы она всегда была качественной и вкусной. Многие из нас любят курицу гриль, считая ее полезнее жареной. Говорят, что именно при таком способе приготовления куриное мясо остается одним из самых низкокалорийных, а еще – обогащенным белком и другими полезными для организма веществами. Так ли это? В чем настоящая ценность курицы гриль? На что надо обращать внимание при покупке этого продукта? Как готовят курицу гриль в разных странах мира? И какие существуют правила этикета при употреблении этого блюда, рассказали эксперты ток-шоу. А звездный гость программы, телеведущий Илья Ноябрев, поделился полезными советами и собственными рецептами.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.