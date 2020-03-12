Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.03.2020)

12 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Древние ацтеки считали этот плод символом любви и плодородия. «Аукатль» – так они называли авокадо 10 тысячелетий назад. А еще «лесное масло» или «масло бедняка» – за его жирность и дешевизну.

Сегодня этот плод можно найти во всех продуктовых магазинах и в меню практически любого ресторана. Так ли полезно авокадо, как уверяют в этом маркетологи? Как правильно выбирать, хранить и готовить простые и изысканные блюда из авокадо? И какие существуют методы дозревания авокадо? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Наталка Карпа.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.