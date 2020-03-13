Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.03.2020)

13 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Подсолнечная, тахинная, молочная, ореховая и даже цветочная… Халва – сладкий десерт родом с Востока, название которого в переводе с арабского означает просто «сладость». Главными ингредиентами оригинального лакомства были кунжут и орехи. Значительно позднее халва разрослась вариациями и приобрела новые формы и рецептуры, оставляя за собой пальму первенства среди популярных восточных сладостей. В каком случае к употреблению халвы стоит отнестись с осторожностью? Из чего на самом деле она состоит? Насколько она калорийна? И на что обращать внимание при выборе этого лакомства? Ответы ищите в «Полезной программе», звездным гостем которой станет телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.