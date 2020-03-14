Средиземноморский check-in: Словения – смотреть выпуск онлайн от 14.03.2020

14 марта на НЛО TV и на нашем сайте TV.UA вышел 20 выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in.

В этом выпуске его ведущие Алена Мороз и Илья Луценко побывали в Словении.

Словения — красивейшее европейское государство, популярное как среди туристов, так и среди иммигрантов, которые ищут лучшей жизни. Превосходящая все остальные страны Восточной Европы по уровню жизни,

Словения — отличный вариант для жизни. В этой стране прекрасная природа, отличная экология, а индекс счастья населения и продолжительность жизни весьма высоки.

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