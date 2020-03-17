Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2020)

17 марта 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.03.2020)

17 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Впервые этот корнеплод обнаружили в Индии более 2 тысяч лет назад. Тогда его называли «рогатым корнем». Финикийцы использовали его в качестве денежной единицы, а чуть позже, попробовав «валюту» на вкус, стали завозить имбирь уже как ценное и дорогое лекарство в другие государства. В наши дни его активно используют как средство от простуды, добавляют в различные соусы и выпечку, маринуют, варят и сушат. Чем на самом деле полезен имбирь? Кому он категорически противопоказан? Как правильно его выбирать и готовить? И в какой стране имбирь используют вместо конфет? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новом выпуске «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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