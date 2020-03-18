Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2020)

18 марта 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.03.2020)

18 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Когда-то сгущенное молоко было одним из самых любимых и малодоступных лакомств. Времена дефицита давно миновали, но сгущёнку по-прежнему любят и много едят, особенно дети. Как же грамотно выбрать заветную баночку и на что смотреть на упаковке? Из чего должна быть сделана настоящая сгущенка? Есть ли в ней какая-то польза?  Что лучше – продукт в жестяных банках или брикетах? Чем отличается домашняя сгущенка от магазинной? И как по внешнему виду определить ее качество, рассказали эксперты ток-шоу. А звездная гостья программы, народная артистка Украины Светлана Билоножко, поделилась со зрителями своими полезными советами.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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