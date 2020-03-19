Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.03.2020)

19 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Бри, камамбер, горгонзола, адыгейский, ливаро, рокфор… В мире существует много видов мягких сыров, а также множество его поклонников. Например, в ежедневное меню Коко Шанель входили сыры с белой плесенью. А Сальвадора Дали сыр даже вдохновил на создание известной картины «Постоянство памяти» (1931). Часы, которые текут и имеют структуру мягкого сыра, Дали нарисовал после того, как ему приснился горячий расплавленный камамбер. Какие еще мягкие сыры используют для запекания и варки? Чем отличается технология приготовления разных видов сыра? Какой из них – самый калорийный? Почему возникает благородная плесень на сырах? В чем разница между синей, зеленой и красной плесенью? И как сыры с плесенью сочетаются с другими продуктами? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Ева Бажен.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.