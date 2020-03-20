Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.03.2020)

20 марта 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.03.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.03.2020)

20 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Треска – очень популярная во всем мире морская рыба, из которой можно приготовить множество вкусных блюд. Купить её сегодня не проблема. Однако, непростая задача – выбрать качественный продукт. Откуда появляется охлаждённая треска в городах, далёких от моря? В чем ценность мяса этой рыбы? Полезна ли печень трески и по каким параметрам нужно выбирать этот продукт? Где можно использовать внутренности и шкурку трески? И какие экзотические блюда готовят из этой рыбы? Ответы ищите в «Полезной программе», гостем которой станет телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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