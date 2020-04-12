Орел и решка. Чудеса света: Северное сияние. Норвегия - смотреть онлайн 7 выпуск от 12.04.2020

12 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Северное сияние. Норвегия - смотреть онлайн 7 выпуск от 12.04.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 7 выпуск от 12.04.2020

12 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 7 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

В этот уик-энд ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся на север Норвегии – в город Тромсе – на настоящую охоту. Но их главный трофей – северное сияние. Дело в том, что увидеть северное сияние за выходные – шанс небольшой. Многие туристы, чтобы гарантированно поймать это чудо, живут тут месяцами.

В погоне за северным сиянием турист с «золотой» картой полюбуется северными красотами из кабины вертолета, поцелует дикого полярного волка, проведет ночь в отеле изо льда и поставит новый рекорд «Орла и решки» – искупается в ледяных водах Северного Ледовитого океана. А путешественник со ста долларами арендует хитте, отведает хот-дог из оленины и покатается на лыжах вместе с хаски. А вот удастся ли Антону и Алине увидеть северное сияние?

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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