Орел и решка. Чудеса света: Северное сияние. Часть 2 - смотреть онлайн 8 выпуск от 19.04.2020

19 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Северное сияние. Часть 2 - смотреть онлайн 8 выпуск от 19.04.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 8 выпуск от 19.04.2020

19 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 8 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

Ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская продолжают свое большое приключение в Заполярной Норвегии.

Увидеть северное сияние Антону повезло в первый же день путешествия. Но в погоне за чудом он потратил больше половины своего бюджета. Поэтому во второй день Антон будет довольствоваться городскими развлечениями. Он испытает на себе, что такое суровая норвежская рыбалка, прокатится с ветерком на лыжах вместе с хаски, попробует ход-дог из оленя. Но самое главное – заберется на гору Флейя в поисках лучшего вида на город Тромсе. Антон будет проваливаться по колено в снег, карабкаться по крутому склону – и все ради лучшей смотровой площадки города. Вот только стоит ли вид таких усилий?

Алина, в отличие от Антона, сияние в первый день так и не увидела. Но впереди – еще один день! Чтобы скоротать время в ожидании чуда, она отправится в уникальный полярный парк, где сможет близко познакомиться с дикими северными волками. Еще ведущая с «золотой» картой приедет на оленью ферму и будет гоняться за сиянием на санях. Но улыбнется ли ей удача? Увидит ли Алина неуловимое северное сияние

8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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