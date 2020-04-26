Орел и решка. Чудеса света: Монблан - смотреть онлайн 9 выпуск от 26.04.2020

26 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 9 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уикенд ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская покорят самую высокую точку Западной Европы – белоснежную гору Монблан.

Монблан находится на границе Франции и Италии, но зрители увидят город с французской стороны – из городка Шамони. Это люксовый курорт, куда приезжают богачи изо всего мира, политики и звезды шоу-бизнеса. Здесь идеальные горнолыжные трассы, брендовые бутики, СПА, мишленовские рестораны, роскошные шале и дорогие развлечения.

Путешественник с «золотой картой» исполнит мечту миллионов туристов – взберется на высоту 4180 метров и покорит главную европейскую вершину. А для ведущего со 100 долларами увидеть чудо света будет непросто. Готовьте ручку и блокнот, чтобы записывать лайфхаки, как получить бесплатный лыжный абонемент, бесплатный проездной на транспорт, бесплатно отправиться в тур на самый большой ледник во Французских Альпах и как абсолютно бесплатно поесть и развлечься на курорте для миллионеров. Растопит ли бедный ведущий ледяное сердце Монблана?

9 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 от 26.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.