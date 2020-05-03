Орел и решка. Чудеса света: Апельсиновая битва. Италия - смотреть онлайн 10 выпуск от 03.05.2020

3 мая 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Апельсиновая битва. Италия - смотреть онлайн 10 выпуск от 03.05.2020

3 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 10 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

В этот уикенд ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся в Италию, чтобы поучаствовать в апельсиновой битве.

Пока бюджетный турист будет бродить по Турину, путешественник с «золотой картой» будет кататься на ретрокабриолете, исследует самые дорогие развлечения Пьемонта и поселится в пятизвездочном отеле с красивой историей – «Рэле Сан-Маурицьо». А на следующее утро оба ведущих отправятся в итальянский городок Ивреа. Раз в году он превращается в поле битвы, а жители – в воинов, которые изо всей силы бросают друг в друга… апельсины! Посмотреть на красочное побоище сюда каждый год приезжают около ста тысяч человек. В битве участвуют две враждующие стороны. Первая – это участники на конных повозках, которые символизируют властных феодалов. Им противостоят пешие команды метателей апельсинов, символизирующие простой народ. В одной из битв на поле боя богатый ведущий в составе конной команды «Лучники короля» будет сражаться против бедного в «Апельсинах смерти». Кто из них победит и чем закончится апельсиновая битва?

10 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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