Орел и решка. Чудеса света: Индия (Холи) - смотреть онлайн 11 выпуск от 10.05.2020

10 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 11 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уикенд ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся в Индию, чтобы увидеть самое красочное чудо света – праздник весны Холи.

Путешественник с «золотой» картой отправится отмечать Холи в индийскую столицу Дели. Вот только ехать будет не на машине, а на роскошном поезде с шикарными номерами, спортзалом, ресторанами и спа-салоном. Круиз на таком поезде может позволить себе только состоятельный человек, поскольку билет на него стоит больше 12 тысяч долларов. Ведущий со ста долларами не сможет себе позволить такие дорогие развлечения. Но за этот уик-энд он близко познакомится с Индией. В городке Матхура, на родине бога Кришны, он будет присутствовать во время главного ритуала Холи – сожжения Холики. И увидит огромный 6-метровый костер из... коровьего навоза. Он примет участие в массовой битве красками и будет обсыпан разноцветным порошком с головы до ног. А еще бедный ведущий познакомится с местными жителями, от которых ему в прямом смысле придется отбиваться.

Индия – не для слабаков, а праздник Холи – не так прост, как кажется.

11 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.