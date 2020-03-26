Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.03.2020)

26 марта 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.03.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.03.2020)

26 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Первые упоминания о сое появились более 6 тыс. лет назад на Востоке. Китайский император Та Теоу даже провозгласил эту культуру священной! Сейчас «золотые бобы» являются одним из важных продуктов в рационе питания людей по всему миру. Напитки на соевом молоке, соевые котлеты и тофу – верные спутники здорового образа жизни благодаря своим питательным свойствам. Но чтобы получить пользу от соевых продуктов, нужно научиться их правильно выбирать. Как отличить качественную сою от некачественной? В каком виде ее лучше употреблять – в виде бобов или в виде переработанных продуктов? Что полезнее – соевое мясо, свинина или говядина? Чем опасно ГМО-содержащее соевое мясо? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный гость выпуска – певец Лери Винн.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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