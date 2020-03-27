Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.03.2020)
27 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».
Котлеты, отбивные, шницели, наггетсы, бифштексы, фрикадельки, тефтели, кебабы, голубцы, перцы, чебуреки, блинчики... Это далеко не полный перечень полуфабрикатов, которые сегодня есть на прилавках продуктовых магазинов. Из чего состоят полуфабрикаты и есть ли в них что-то полезное для организма? Какое мясо в них кладут? На что обращать внимание при выборе этих продуктов? Как их правильно хранить и с какими продуктами лучше употреблять? Ответы – в «Полезной программе». Среди экспертов этого выпуска – певица Марина Одольская.
Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.