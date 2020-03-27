Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.03.2020)

27 марта в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Котлеты, отбивные, шницели, наггетсы, бифштексы, фрикадельки, тефтели, кебабы, голубцы, перцы, чебуреки, блинчики... Это далеко не полный перечень полуфабрикатов, которые сегодня есть на прилавках продуктовых магазинов. Из чего состоят полуфабрикаты и есть ли в них что-то полезное для организма? Какое мясо в них кладут? На что обращать внимание при выборе этих продуктов? Как их правильно хранить и с какими продуктами лучше употреблять? Ответы – в «Полезной программе». Среди экспертов этого выпуска – певица Марина Одольская.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.