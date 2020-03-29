Орел и решка. Безумные выходные: Лас-Вегас - смотреть онлайн 1 выпуск от 29.03.2020

29 марта 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Безумные выходные: Лас-Вегас - смотреть онлайн 1 выпуск от 29.03.2020
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 1 выпуск от 29.03.2020

29 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные.

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Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные

Зрителей ждут безумно дорогие города, безумно роскошные отели, безумно эксклюзивные развлечения, безумно необычная еда, безумно экстремальные аттракционы, безумно красивые достопримечательности, безумный транспорт, самые безумные траты с безлимитной карточки и много других безумных вещей. Ведущими столь необычного сезона стали известные блогеры Ян Гордиенко и Юлия Коваль.

Свои первые «Безумные выходные» они проведут в городе грехов и соблазнов Лас-Вегасе. Кто из ведущих-новичков решится сделать несколько ставок с безлимитной карты в легендарных казино Лас-Вегаса? Кому посчастливится за одни выходные побывать сразу на нескольких достопримечательностях с разных уголков мира? А кто отправится изучать Лас-Вегас с высоты птичьего полета? «Безумные выходные» начинаются!

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Безумные выходные смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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