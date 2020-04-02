Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.04.2020)

2 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.04.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.04.2020)

2 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Эта маленькая рыбка была популярна всегда. Ее было так много и она была такой дешевой, что испокон веков кильку скармливали животным, сдабривали ей поля, перерабатывали на рыбную муку, ну и конечно, она была частой пищей рядового гражданина. Чем килька отличается от тюльки и анчоусов? Какие бывают способы ее засола? Как получить наибольшую пользу от этой маленькой рыбки? Почему она часто разваливается при приготовлении? Из-за чего килька в томатном соусе иногда горчит? На что стоит обратить внимание при выборе рыбных консервов? И как сделать шпроты из кильки в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – шоумен Андрей Джеджула.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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