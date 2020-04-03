Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.04.2020)

3 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.04.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.04.2020)

3 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Белый, красный, фиолетовый, желтый, даже черный! Редис — очень вкусный и полезный корнеплод, который можно запекать, варить из него суп, делать салат или соус. Даже листья редиса годны для приготовления изысканных блюд. Популярность редиса особенно высока в весенний период, когда организм испытывает недостаток в витаминах. Чем полезен этот корнеплод? Нужно ли опасаться нитратов? На что стоит обратить внимание при выборе ранней редиски? Как избавиться от горечи корнеплода? Сколько можно его съесть, чтобы не навредить организму? Как сохранить в свежем редисе полезные вещества? И какие вкусные блюда можно приготовить из ботвы редиса? Ответы ищите в «Полезной программе», гостьей которой станет певица Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 03.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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