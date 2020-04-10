Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.04.2020)

10 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.04.2020)

10 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Рецепт мармелада попал в Европу из Малой Азии в период крестовых походов. Тогда его варили только из айвы и яблок, содержащих много естественного загустителя - пектина. Сегодня же мармелад делают на основе агар-агара, пектина и желатина, а в его составе кроме фруктов можно найти много чего интересного. Из чего готовят мармелад? Какие опасные ингредиенты в него могут добавлять производители? Какой мармелад лучше выбрать – домашний, фасованный или на развес? Насколько полезен для нашего организма этот сладкий продукт? Как понять, что мармелад испортился? И в каких блюдах его можно использовать? Ответы ищите в «Полезной программе», гостем которой стал телеведущий Андрей Доманский.

Новый выпуск Полезной программы от 10.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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