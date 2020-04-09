Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.04.2020)

9 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.04.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.04.2020)

9=9 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Первыми ценителями удивительного напитка из какао-бобов были древние майя. Они называли плоды шоколадного дерева «пищей богов» и пили какао соленым, приправленным острым перцем. С XVI веке европейцы стали готовить этот напиток с сахаром, корицей и ванилью. И он стал очень популярным среди детей и взрослых. Неудивительно, ведь какао считается напитком любви и хорошего настроения. Но при одном условии: если продукт натуральный. Как не ошибиться с выбором и приобрести качественный и полезный продукт? Чем натуральное какао отличается от быстрорастворимого? Зависят ли полезные свойства какао-порошка от его цвета? Как использовать какао в косметологии? И какие изысканные десерты из него можно приготовить? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Лилия Киш.

Новый выпуск Полезной программы от 09.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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