Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.04.2020)

8 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Индейка – культовая птица. Блюда из индейки стали для украинцев традиционным украшением праздничного стола на Рождество и Пасху, а американцы не представляют себе День благодарения без её фаршированной тушки. Важнее же всего то, что мясо индейки очень полезное. Эта крупная домашняя птица считается натуральным источником витаминов и минералов, а также может похвастаться крайне низким содержанием жира. Какое мясо более диетическое – куриное или индюшиное? Содержатся ли в индейке гормоны и антибиотики? Как выбрать качественное мясо? И какие оригинальные блюда можно приготовить из разных частей индейки? Ответы ищите в «Полезной программе», гостьей которой стала телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 08.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.