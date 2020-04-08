Говорит Украина: Сожжена заживо: 6 лет тюрьмы за вымышленное преступление? (эфир от 08.04.2020)

8 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Племянник Александра переписывал конспект между парами, как неожиданно его скрутили правоохранители и обвинили в умышленном убийстве. Чтобы выяснить, что произошло - мать Вячеслава побежала в участок. Но за три месяца ей так и не удалось увидеть сына. Проведя шесть с половиной лет за решеткой, Вячеслав и еще 2 ребят требуют честного расследования, чтобы доказать свою непричастность к убийству!

Сегодня подозреваемые в убийстве женщины впервые на телевидении появятся в нашей студии! Действительно можно попасть за решетку только потому, что на тебя указали? Кто на самом деле причастен к страшному преступлению? И что покажет полиграф, тестирование на котором прошли все подозреваемые?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.