Говорит Украина: Новый телефон в руках держу - маму забываю? (эфир от 06.04.2020)

6 апреля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Новый телефон в руках держу - маму забываю? (эфир от 06.04.2020)
Говорит Украина: Новый телефон в руках держу - маму забываю? (эфир от 06.04.2020)

6 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Василий не может сдержать своих эмоций! Его несовершеннолетняя сестра ушла жить к мужу, который годится ей в дедушки! Все началось с того, что девочка пошла в гости делать уроки, ведь у мужчины лучше Интернет, чем дома! И вот уже два месяца, как она живет там! Василий убежден, что его младшая сестра просто купилась на дорогие подарки от взрослого мужчины! Брат хочет немедленно вернуть сестру домой, и забыть все, как страшный сон!

Что объединяет 16-летнюю девочку и почти 70-летнего мужчину? Какую страшную правду решится рассказать девочка? И кого мы вынуждены будем отправить на полиграф?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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