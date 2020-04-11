Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

11 апреля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
instagram.com/svitsketv

В субботу, 11 апреля, зрители увидят на 1+1 свежий выпуск нового сезона программы Светская жизнь.

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Ведущая программы «Світське життя» Катерина Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.

Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите в 23:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу

Материалы по теме

Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии
Новости

Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.04.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.04.2020
В одеяле на голое тело: Владимир Остапчук удивил участием в популярном челлендже
Новости

В одеяле на голое тело: Владимир Остапчук удивил участием в популярном челлендже
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK