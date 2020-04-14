Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.04.2020)
14 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».
Мука – один из важнейших продуктов для каждого человека, независимо от страны, расы и культуры. За всю историю своего существования люди научились делать муку из самых продуктов. Сколько видов муки существует в мире? Как выбрать из большого количества видов полезный продукт? В чем разница между пшеничной, ржаной и овсяной мукой? Из какой муки не получается пышная выпечка? В чем главная ценность муки для нашего организма? Какие экзотические виды муки и гастрономические тренды существуют в мире? И можно ли налегать на выпечку или изделия из банановой, кокосовой, миндальной муки? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – народная артистка Украины Оксана Пекун.
Новый выпуск Полезной программы от 14.04.2020 смотрите онлайн на tv.ua.