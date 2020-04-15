Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2020)

15 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.04.2020)

15 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

У каждого народа – свои кулинарные традиции: в Литве домашнюю колбасу поджигают в тарелке, в Марокко, Алжире и Египте подают с зеленью в лаваше. Для украинцев эта вкусная колбаска уже давно стала национальным блюдом, без которого не обходится ни одна пасхальная корзина. С давних времен появление домашней колбасы знаменовало окончание поста и начало веселых и сытых праздников. Что входит в состав домашней колбасы? Как ее правильно выбирать, хранить и есть? Как понять, достаточно ли тщательно очищена оболочка, которую наполняют фаршем? Сколько колбасы можно употреблять в день, чтобы не навредить организму? Чем опасно употребление просроченного продукта? И как быстро приготовить фарш для домашней колбасы в домашних условиях? Ответы ищите в «Полезной программе», звездной гостьей которой стала заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 15.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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