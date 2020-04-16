Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.04.2020)

16 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.04.2020)

16 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ежегодно в мире люди съедают около 600 миллиардов куриных яиц, а среднестатистический украинец употребляет 173 штуки в год. Яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов, а блюда из них готовятся быстро и легко. В чем заключается польза яиц для нашего организма? Какой способ приготовления самый полезный – вкрутую, в мешочек, пашот? Безопасно ли употреблять сырые яйца?  Как зрительно оценить их качество? Сколько штук можно съесть в день? В чем разница между куриными, перепелиными и страусиными яйцами? Стоит ли употреблять в пищу гусиные, индюшачьи и утиные яйца? И как приготовить омлет из страусиного яйца? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Натаника.

Новый выпуск Полезной программы от 16.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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