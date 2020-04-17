Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.04.2020)

17 апреля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

В давние времена это блюдо было очень популярно среди слуг царских домов. После ужина все остатки еды собирали, бросали в большой чан, заливали бульоном и выставляли на улицу застывать. Цари холодец не ели до тех пор, пока французские повара не научились готовить это блюдо изысканно. В наше время существуют сотни рецептов холодца. Что входит в состав идеального блюда? Как его правильно готовить? Много ли в холодце содержится холестерина? И чем он полезен для нашего организма? Как выбрать качественные продукты для приготовления холодца? Чем отличается холодец от холодного, студня и заливного? Как добиться прозрачности бульона? И как приготовить к Пасхе изысканное блюдо – яйца из холодца? Ответы ищите в «Полезной программе», гостьей которой стала народная актриса Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 17.04.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.