Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 - Италия, США, Китай, Лондон, Иордания - смотреть онлайн

19 апреля 2020 20:30 Александр Кива
Орел и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 - Италия, США, Китай, Лондон, Иордания - смотреть онлайн
Орёл и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 - смотреть онлайн

Орёл и Решка. Карантин. Большой выпуск №2 (Италия, США, Китай, Лондон, Иордания) — смотреть онлайн на TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Карантин

Команда проекта снова отправится в Италию, в один из самых пострадавших городов – Милан. Зрители увидят, как сердечные итальянцы поддерживают друг друга в беде и продолжают радоваться каждому дню несмотря ни на что.

После того, как в США было зафиксировано самое большое количество зараженных коронавирусом в мире, этой стране пришлось прибегнуть к кардинальным мерам. Друзья «Орла и решки» расскажут, как разворачивается полевой госпиталь посреди Нью Йорка и чем живет обычная больница Лос-Анжелеса сегодня. Также в этом выпуске вы узнаете, сколько стоит подземный бункер. А еще – как пахнет и как звучит одно из чудес света - древняя Петра, которая уже две недели находится на карантине.

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Карантин смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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