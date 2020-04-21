Говорит Украина: У меня коронавирус был, когда никто о нем не слышал? (эфир от 21.04.2020)

Говорит Украина: У меня коронавирус был, когда никто о нем не слышал? (эфир от 21.04.2020)

21 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Алла придерживается карантина и постоянно следит за новостями! И с каждым новым комментарием врачей, она убеждается, что также болела на коронавирус! Вот только Алла утверждает, что болела гораздо раньше, чем в Украине официально объявили о первом подтвержденном случае COVID-19! Женщина подозревает - заразиться могла от своего мужа, который принес новый вирус с работы!

Алла уже прошла тест на коронавирус! И сегодня узнает правду о своем диагнозе! И кто еще во время эфира немедленно отправится в больницу вместе с маленьким ребенком? Возможно ли спутать смертельный вирус с другим, уже привычным, недугом? Но действительно ли COVID-19 пришел в Украину еще задолго до официальных сообщений?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина от 21.04.2020 смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира – онлайн на нашем сайте tv.ua.