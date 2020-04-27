Говорит Украина: На кофе с кумой сходил - и сына сделал? (эфир от 27.04.2020)

27 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Уже больше года Вита выходит на улицу с опаской. Ведь соседи не стесняясь сплетничают за спиной женщины, муж ей изменяет! Но самое ужасное для Виты то, что разлучницей в их семье называют ее куму Наталью, которая была для женщины лучшей подругой! Теперь женщина хочет тест ДНК, потому что ее муж сходил с кумой на кофе, и он якобы сделал ей ребенка!

Изменял ли муж Виты с ее кумой? Какие тайны откроются сегодня в студии? При чем здесь магия и кто из кумовьев настоящий отец 9-месячного Данилко?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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