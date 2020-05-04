Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)

Говорит Украина: Свои игрушки продаем, а родителям деньги отдаем? (эфир от 04.05.2020)

4 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Три дня назад Олеся оторопела, когда встретила во дворе соседских детей. На морозе, по темноте они гуляли без взрослых и без теплых вещей. В тот же день обеспокоенная женщина купила подарки и впервые переступила порог квартиры, в которой проживают девочки. Среди грязи полураздетые дети набросились на подаренное печенье, будто не ели уже месяц!

Что вынуждены делать дети, чтобы иметь еду? Что видят дети в квартире, которая пугает соседей? И как это объяснят чиновники? Наши журналисты уже дежурят под их дверью и нам есть что им показать!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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