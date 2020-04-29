СуперИнтуиция-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2020)

Смотрите в 10 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: Леся Никитюк и Сергей Притула вновь встретятся на одной площадке. И это не шоу «Хто зверху?», где они соревнуются друг против друга, а «СуперИнтуиция», где звездам надо максимально проявить свое шестое чувство. Леся посоревнуется за победу с солистом группы «АГОНЬ» Антоном Савлеповым, а заведовать этим процессом будет «бессменный» ведущий шоу Сергей Притула. Юмор и много неожиданностей – это ждет зрителя в новом выпуске «СуперИнтуиции».
10 выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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