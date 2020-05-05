Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.05.2020)

5 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.05.2020)

5 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Имбирь, лимон и киви – лидеры среди продуктов с высоким содержанием витамина С. Их употребление поможет повысить иммунитет и предохранить организм от вирусов во время пандемии. Лимон, например, содержит 50% суточной нормы витамина С. Имбирь вдобавок обладает противовоспалительным и противомикробным эффектом. Что касается киви, то его применяют еще и для похудения. А что может быть лучше в домашней изоляции? Как с помощью этих продуктов зарядиться энергией и укрепить иммунитет,  зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные эксперты ток-шоу – певица Наталья Валевская, телеведущие Мария Пуговица и Ирина Юсупова.

Новый выпуск Полезной программы от 05.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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