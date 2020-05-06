Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.05.2020)

6 мая 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.05.2020)

6 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сидите рядом с холодильником? Пора – худеть! И хотя на карантине с этим справиться сложно, «Полезная программа» знает, чем можно питаться, чтобы терять вес. Ананас, грейпфрут и капуста помогут вам в борьбе с лишними килограммами. Ведь они лидируют среди продуктов, ускоряющих пищеварение и сжигающих жиры. Как правильно употреблять разные виды капусты? Чем полезны ананас и грейпфрут? И как с помощью этих продуктов можно похудеть? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали певица Гайтана, телеведущая Светлана Леонтьева, певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы от 06.05.2020 смотрите онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 6 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Джорджу Клуни - 59: почему актер все реже снимается в кино
Киноперсона

Джорджу Клуни - 59: почему актер все реже снимается в киноЭксклюзив
Ни шагу назад-2. На линии фронта: на Интере — премьера сериала
Анонсы на ТВ

Ни шагу назад-2. На линии фронта: на Интере — премьера сериала
Супермама: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 05.05.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 05.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK