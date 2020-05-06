Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.05.2020)
6 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».
Сидите рядом с холодильником? Пора – худеть! И хотя на карантине с этим справиться сложно, «Полезная программа» знает, чем можно питаться, чтобы терять вес. Ананас, грейпфрут и капуста помогут вам в борьбе с лишними килограммами. Ведь они лидируют среди продуктов, ускоряющих пищеварение и сжигающих жиры. Как правильно употреблять разные виды капусты? Чем полезны ананас и грейпфрут? И как с помощью этих продуктов можно похудеть? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали певица Гайтана, телеведущая Светлана Леонтьева, певица Наталья Валевская.
Новый выпуск Полезной программы от 06.05.2020 смотрите онлайн на tv.ua.