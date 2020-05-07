Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.05.2020)

7 мая в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Вам грустно, нет сил, вдохновения и энергии? Длительный вынужденный карантин делает вас вялым и нервным? К счастью, существуют продукты, помогающие преодолеть хандру. Фасоль, бананы и шоколад быстро утоляют голод, повышают жизненный тонус и поднимают настроение. Чем полезна фасоль? Как правильно выбрать спелый банан? Почему шоколад является лидером среди продуктов-антидепрессантов? И какие необычные блюда можно приготовить из продуктов-энерджайзеров? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – певица Ассия Ахат, телеведущие Светлана Вольнова и Ева Бажен.

Новый выпуск Полезной программы от 05.05.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.