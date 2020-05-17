Орел и решка. Чудеса света: Тадж-Махал - смотреть онлайн 12 выпуск от 17.05.2020

17 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 12 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уикенд ведущие Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся в Индию, чтобы увидеть Тадж-Махал! Созданный из белого мрамора, он, как огромная жемчужина, сияет посреди древнего города Агра.

Тадж-Махал – это не только символ красоты. Кажется, именно его история вдохновляет создателей болливудских фильмов, где есть счастье и вечная любовь, богатство и бедность, песни и слезы. Для индийцев Тадж-Махал – это больше, чем просто мавзолей. Это символ вечной любви. Влюбленные приходят сюда, чтобы признаться друг другу в чувствах. Родители приводят детей, чтобы те с малых лет вдохновлялись красотой. Богачи заключают тут сделки, чтобы они были удачными. А бедные индийцы мечтают насобирать полдоллара на билет в Тадж-Махал, потому что для них это самое прекрасное, что есть в мире.

12 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.