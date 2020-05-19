Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.05.2020)

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.05.2020)

19 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 16 выпуск 3 сезона шоу "Кто против блондинок?".

Смотрите в 16 выпуске 3 сезона шоу «Кто против блондинок?» : yа этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет актер Назар Заднепровский. Во время шоу Назару придется несладко. Ведь блондо-бомбы подготовили для него батлы не из легких. И шапочку ему придется собственноручно связать, и через игровую резинку попрыгать. А еще вспомнить о музыке 90-х. И обо всех особенностях тех лет. Кто в итоге победит?

16 выпуск шоу «Кто против блондинок-3» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Кто против блондинок-3» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.