Говорит Украина: 20 загадочных смертей одного школьника (эфир от 27.05.2020)

27 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

13-летний Богданчик несколько раз в месяц умирает! И каждый раз его с трудом удается вернуть с того света! Во время таких приступов у ребенка внезапно останавливается сердце, он перестает дышать, у него синеют губы. А еще мальчик теряет зрение и память. Родственники боятся, что очередной приступ может стать последним, а врачи разводят руками.

Почему 13-летний мальчик ежемесячно чуть ли не умирает от загадочных нападений? Как к этому может быть причастен его отец и уже мертвый дедушка? И при чем здесь убийца, который покончил с собой?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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