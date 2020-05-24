Орел и решка. Чудеса света: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 24.05.2020

24 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света. Неизданное.

В этом выпуске команда проекта покажет все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром.

После выхода в эфир двадцатого выпуска сезона «Чудеса света» зрители написали море комментариев с просьбой не останавливаться и продолжить чудесные путешествия. Поэтому «Орел и решка» отправились на поиски новых неизведанных чудес!

Чудеса были райски красивыми и адски жестокими. От них бросало в жар и пробирало до дрожи. Чудеса разукрасили жизнь ведущих яркими красками и наградили синяками и ссадинами. Последним чудом, которое успела снять команда проекта до карантина, стал индийский мавзолей Тадж-Махал. В марте мир захлестнула эпидемия коронавируса… И группе «Орла и решки» пришлось вернуться домой.

Пока границы закрыты, путешествовать нельзя. Но не беда! Проект «Орел и решка» спешит поделиться со зрителями множеством крутых моментов, которые не попали в эфир.

Специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света от 24.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.