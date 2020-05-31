Орел и решка. Чудеса света 2: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020

31 мая 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света 2: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: Неизданное - смотреть онлайн выпуск от 31.05.2020

31 мая на TV.UA и на канале Интер зрители увидели специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2. Неизданное.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света

В этом сезоне команда проекта успела увидеть 31 чудо света. Вместе со зрителями она путешествовала по разным континентам, чтобы увидеть руины древних цивилизаций, современные творения человека, умопомрачительные красоты природы и удивительные обычаи! Но главным событием сезона стало то, к чему никто не был готов, – эпидемия коронавируса. Жизнь остановилась...

Пока путешествия невозможны, наслаждаться новой порцией «Орел-и-решковского» веселья можно дома перед телевизором! В новом выпуске зрители увидят интересные сюжеты, которые не вошли в официальную версию сезона. О том, как в Бенине Алина Астровская отправилась к колдуну вуду, а Антон Зайцев побывал в храме с питонами. Или о том, какие приключения ждали ведущих у подножия Килиманджаро.

Также в этом выпуске вы услышите музыку, которая стала «голосом» чудес, увидите рубрику «Неудачные дубли» и узнаете, с какими неприятностями сталкивались операторы проекта. А еще – как изменились ведущие за время работы в тревел-шоу и какие свои способности они до сих пор скрывали. 

Специальный выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света от 24.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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