Говорит Украина: Ребенок призналась, как с отчимом во взрослые игры играла? (эфир от 08.06.2020)

8 июня 2020 20:00 Александр Кива
Говорит Украина: Ребенок призналась, как с отчимом во взрослые игры играла? (эфир от 08.06.2020)
Говорит Украина: Ребенок призналась, как с отчимом во взрослые игры играла? (эфир от 08.06.2020)

8 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Вши, колтуны в волосах, грязная одежда и синяки на теле. Такими Ольга увидела своих маленьких племянниц после того, как они несколько месяцев прожили с новым отчимом. Но это оказалось не самым страшным.

Когда бабушка купала 4-летнюю Злату и прикоснулась к интимному месту - ребенок вскрикнула от боли! Однако социальные службы никак не отреагировали на просьбу отобрать детей у горе-матери и отчима! 

Подтвердит слова 4-летней девочки детектор? Почему на самом деле мать детей так настойчиво хочет, чтобы дочери жили с новым мужчиной? И для чего бабушке детей тест ДНК для двух старших девочек?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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