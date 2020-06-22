Говорит Украина: Шок в Одесской области: кто накормил ребенка шурупами? (эфир от 22.06.2020)

Говорит Украина: Шок в Одесской области: кто накормил ребенка шурупами? (эфир от 22.06.2020)

22 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шок в Одесской области: 11-летний Богдан собирался пасти коров, но в последний момент попросил у отца остаться дома и умер от металлических изделий в желудке! Мальчик страдал в муках без всякой медицинской помощи! В смерти Богданчика односельчане обвиняют местного «знахаря»!

Как металлические шурупы и гайки оказались в желудке 11-летнего Богданчика? Какой еще человек находился в доме в тот роковой вечер? И кто должен понести ответственность - покажет полиграф!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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