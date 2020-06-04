Стосується кожного: ужасы ночной Боярки (эфир от 04.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 июня.

Понівечене тіло свого чоловіка у власному гаражі знайшла 60-річна Наталя Савка з Київщини. Підозру про вбивство Петра Савки оголосили багатодітній матері - 32-річній Яні Самхарадзе. За чутками, знайшлися і свідки, які того вечора бачили Яну з її собакою саме біля місця злочину. Матір трьох дітей вважає звинувачення безпідставними і, навіть, спланованими, оскільки дружина загиблого постійно ревнувала свого чоловіка до Яни. Сплановане вбивство через ревнощі чи зручна підозрювана з сумнівною репутацією? Що насправді пов’язувало багатодітну матір із загиблим чоловіком?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.