Стосується кожного: ужасы ночной Боярки (эфир от 04.06.2020)

4 июня 2020 18:45 Александр Кива
Стосується кожного: ужасы ночной Боярки (эфир от 04.06.2020)
Стосується кожного: ужасы ночной Боярки (эфир от 04.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Понівечене тіло свого чоловіка у власному гаражі знайшла 60-річна Наталя Савка з Київщини. Підозру про вбивство Петра Савки оголосили багатодітній матері - 32-річній Яні Самхарадзе. За чутками, знайшлися і свідки, які того вечора бачили Яну з її собакою саме біля місця злочину. Матір трьох дітей вважає звинувачення безпідставними і, навіть, спланованими, оскільки дружина загиблого постійно ревнувала свого чоловіка до Яни. Сплановане вбивство через ревнощі чи зручна підозрювана з сумнівною репутацією? Що насправді пов’язувало багатодітну матір із загиблим чоловіком?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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