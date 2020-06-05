Стосується кожного: Накопленная жестокость (эфир от 05.06.2020)

5 июня 2020 17:45 Александр Кива
Стосується кожного: Накопленная жестокость (эфир от 05.06.2020)
Стосується кожного: Накопленная жестокость (эфир от 05.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В начале марта на Киевщине 14-летний парень с ножом и топором напал на свою тетю, маленького братика и собственную мать. Пострадавших от ножа подростка чудом удалось спасти. Вот уже несколько месяцев они избегают общения с прессой. 14-летнего нападающего задержали, уже начались судебные заседания. Мы познакомились с новой семьей парня. Почему они решились впустить юношу в свою жизнь даже после обвинений в тяжелом преступлении? Как живет подросток под подозрением в попытке жестокого убийства? Что побудило юношу напасть на родных: неконтролируемая подростковая агрессия или накопленный результат постоянных издевательств в собственной семье? Эксклюзив «Касается каждого»

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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