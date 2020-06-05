Стосується кожного: Накопленная жестокость (эфир от 05.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 июня.
В начале марта на Киевщине 14-летний парень с ножом и топором напал на свою тетю, маленького братика и собственную мать. Пострадавших от ножа подростка чудом удалось спасти. Вот уже несколько месяцев они избегают общения с прессой. 14-летнего нападающего задержали, уже начались судебные заседания. Мы познакомились с новой семьей парня. Почему они решились впустить юношу в свою жизнь даже после обвинений в тяжелом преступлении? Как живет подросток под подозрением в попытке жестокого убийства? Что побудило юношу напасть на родных: неконтролируемая подростковая агрессия или накопленный результат постоянных издевательств в собственной семье? Эксклюзив «Касается каждого»
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.