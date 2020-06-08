Стосується кожного: Пытки при исполнении (эфир от 08.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июня.
Речь пойдет о скандале, который уже две недели не утихает вокруг Кагарлыкского отделения полиции. 26-летняя Неля утверждает, что двое полицейских всю ночь издевались и насиловали ее, вынуждая сознаться в ограблении магазина. А потом пригрозили: скажет кому-то – убьют и ее, и ее семью. Позже стало известно, что молодая женщина – не единственная их жертва...
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.