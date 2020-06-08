Стосується кожного: Пытки при исполнении (эфир от 08.06.2020)

8 июня 2020 17:00 Александр Кива
Стосується кожного: Пытки при исполнении (эфир от 08.06.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении (эфир от 08.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июня.

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Речь пойдет о скандале, который уже две недели не утихает вокруг Кагарлыкского отделения полиции. 26-летняя Неля утверждает, что двое полицейских всю ночь издевались и насиловали ее, вынуждая сознаться в ограблении магазина. А потом пригрозили: скажет кому-то – убьют и ее, и ее семью. Позже стало известно, что молодая женщина – не единственная их жертва...

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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