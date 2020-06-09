Стосується кожного: Перестрелка в Броварах (эфир от 09.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 июня.
Выстрелы под окнами многоэтажек изрядно напугали жителей спальных районов города Бровары Киевской области. Около сотни вооруженных молодых людей устроили стрельбу среди жилых домов. В прессе сразу окрестили стрельбу в Броварах «Войной перевозчиков». Оказывается, уже более года две транспортные группы не могут договориться, у кого больше прав на перевозку пассажиров в столицу. Почему в украинских городах становится все опаснее? Как случилось, что более сотни вооруженных мужчин смогли беспрепятственно стрелять друг в друга посреди города?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.