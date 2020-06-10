Стосується кожного: Преследование звезды (эфир от 10.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 июня.
Начинающая актриса Оксана Бесараб обвиняет известного режиссера, звезду кино и телевидения Александра Онуфриева в сексуальных домогательствах. Однако, сам Александр обвинения актрисы категорически отвергает! Доверчивость начинающей актрисы или способ привлечь внимание за счет популярной звезды. Сегодня в студии «Касается каждого» Оксана Бесараб впервые перед большой аудиторией готова объяснить свои скандальные заявления.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.