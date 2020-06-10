Стосується кожного: Преследование звезды (эфир от 10.06.2020)

10 июня 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Преследование звезды (эфир от 10.06.2020)
Стосується кожного: Преследование звезды (эфир от 10.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Начинающая актриса Оксана Бесараб обвиняет известного режиссера, звезду кино и телевидения Александра Онуфриева в сексуальных домогательствах. Однако, сам Александр обвинения актрисы категорически отвергает! Доверчивость начинающей актрисы или способ привлечь внимание за счет популярной звезды. Сегодня в студии «Касается каждого» Оксана Бесараб впервые перед большой аудиторией готова объяснить свои скандальные заявления.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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